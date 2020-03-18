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Tosya’da Çanakkale Zaferinin 105’nci yılı kutlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Tosya ilçesinde Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümünü sadece protokolün katıldığı törenle kutlandı.Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümü kutlama programına protokol üyelerinden 5 kişinin katılımına izin verildi.

Tosya ilçesinde Çanakkale Zaferinin 105’inci yıl dönümünü sadece protokolün katıldığı törenle kutlandı.
Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümü kutlama programına protokol üyelerinden 5 kişinin katılımına izin verildi. Kutlamalar ilçenin Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Temsilciliği çelenklerinin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunma töreni sona erdi. Kutlama kapsamında protokol üyeleri Tosya Şehitliğini de ziyaret etti. Şehitlere kabri başında dua eden katılımcılar karanfil bıraktı. Kutlama programına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü katıldı.

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