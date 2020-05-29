YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Tosya’da Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığı sonrası ilk Cuma namazı önceden belirlenen açık alanlarda kılındı.Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle namaz kılınması 29 Mayıs Cuma günü tekrar izin verildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgın hastalığı sonrası ilk Cuma namazı önceden belirlenen açık alanlarda kılındı.
Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle camilerde ara verilen cemaatle namaz kılınması 29 Mayıs Cuma günü tekrar izin verildi. Salgın hastalık nedeniyle Cuma namazlarının kontrolü şekilde kılınmasına izin verilmesinin ardından İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından namaz kılınmasına uygun olan cami ve alanlar belirlendi.
Cuma namazına saatler kala hazırlıklara başlayan din görevlileri izin verilen Pazar Yerinde sosyal mesafe kullarına göre yerleri işaretleyerek namaz kılmaya hazır hale getirdi. Cuma vaktinin girmesiyle birlikte ev ve işyerlerinde abdestini alan vatandaşlar maskelerini takarak seccadeleriyle birlikte namaz kılınacak alan olarak belirlenen Pazar Yerine gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Cuma namazlarını kıldı. Cuma namazının farzının kılınmasının ardından cemaat birbiriyle tokalaşmadan ayrıldı.
Cuma namazının kılınmasıyla başlayan cemaatle namaz kılınması sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğlen ve ikindi namazlarında da devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
PARTNEREzgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?Ezgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Avcılar’da camiler ibadete hazır

Avcılar’da camiler ibadete hazır

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:13
Sabah
05:08
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:16
Yatsı
22:03

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısı

Kastamonu için şiddetli sağanak ve dolu uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.