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Tosya’da deprem konteynerleri kontrolden geçti

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tosya’da bulunan deprem konteyneri, AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda olduğunun tespiti yapıldı.Elazığ’da yaşanan depremlerin ardından Tosya’da bulunan deprem konteyneri ilçede ikamet eden Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından kontrol edildi.

Tosya’da bulunan deprem konteyneri, AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda olduğunun tespiti yapıldı.
Elazığ’da yaşanan depremlerin ardından Tosya’da bulunan deprem konteyneri ilçede ikamet eden Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından kontrol edildi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde konuşlandırılan AFAD’a ait deprem konteynerinde bulunan başta jeneratör ve el feneri olmak üzere elektrik elektronik cihazların çalışır durumda olduğu test edildi. Konteynerin bulunduğu bölgeye gelen AFAD gönüllüleri, içeride bulunan tüm teçhizatı kontrolden geçirdi.
AFAD gönüllüleri, olası bir deprem anında kullanılmak üzere konteynerin sürekli kontrol edildiğin cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olduklarının testlerinin periyodik olarak yapıldığını söyledi.

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