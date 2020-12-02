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Tosya’da depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.12.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depreme dayanıksız bir okulun daha yıkımına başlandı.Deprem kuşağında olan Tosya ilçesinde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu binalarında deprem dayanıklılık testi yapılarak binaların depreme karşı dayanıklılıkları test ediliyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde depreme dayanıksız bir okulun daha yıkımına başlandı.
Deprem kuşağında olan Tosya ilçesinde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu binalarında deprem dayanıklılık testi yapılarak binaların depreme karşı dayanıklılıkları test ediliyor. İlçede Atabinen Kız Meslek Lisesi olarak faaliyet gösteren kız sanat okulu, geçtiğimiz yıl yapılan deprem dayanıklılık testini geçememiş ve depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilmişti. Tosya Öğretmenevini de bünyesinde barındıran Atabinen Kız Meslek Lisesi, deprem testinin dayanıksız çıkmasının ardından geçtiğimiz yıl boşaltılmıştı. Geçici olarak başka bir binaya taşınan lise, yaklaşık bir yıldır yıkılmayı bekliyordu. Tosya Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tosya Öğretmenevi için verilen yıkım kararı sonrasında yıkım çalışmaları başladı. İş makineleri ile yıkımına başlanan okul binasının kısa sürede yıkılıp, alanın temizlenerek yeni bina yapıma uygun şekle getirilecek.
Okul arazisinin temizlenmesinin ardından depreme dayanıklı olarak inşa edilecek olan yeni okul binası için gerekli çalışmaların beklemesi bekleniyor. Diğer taraftan yine okulun hemen yan tarafından bulunan Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatokulu depreme dayanıksız olduğu için boşaltılmış ve yıkım çalışmaları başlatılmıştı.

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