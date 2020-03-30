Tosya’da güvenlik güçlerinden vatandaşa evde hizmet

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde güvenlik güçleri vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye başladı.

Korona virüse karşı halkın sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından Tosya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri yaşlılara evlerinde hizmet vermeye başladı.

Tosya ilçesinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaç duydukları gıda ve temel ihtiyaç maddelerini polis, jandarma ve zabıta ekiplerine telefon ile bildirmesinin ardından talep edilen maddeler ekiplerce marketlerden alınarak yaşlı vatandaşların evlerine götürülüyor ve teslim ediliyor.

Vatandaşın malını ve canını koruyan asayiş ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında görev yaparken aynı zamanda vatandaşa evlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Güvenlik güçlerinin 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları sonucu oluşturduğumuz “Tosya Vefa Sosyal Destek Gurubu" sayesinde yasağa uyarak evlerinde kalan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Yaşlı-genç ayrımı yapmaksızın, zaruri olmadıkça lütfen evimizden çıkmayalım, misafir kabul etmeyelim” diye konuştu.

