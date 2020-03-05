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Tosya’da her gün Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresi okunuyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kastamanu’nun Tosya ilçesinde Suriye’de devam eden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için her gün Fetih Suresi okunuyor.Suriye’nin İdlib kentinde devam eden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kurumlar destek verirken öğrenciler de harekata ve Mehmetçiğe Kur’an-ı Kerim ve dua okuyarak desteklerini sürdürüyor.‘Bahar Kalkanı Harekatının’ başlamasıyla birlikte Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri her gün Fetih Suresi okuyarak askerlerimiz için dua ediyor.Her gün saat 14.00’te okulun mescidinde toplanan öğrenciler Fetih ve Yasin Surelerini okuyor ve Bahar Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize, ordumuza ve İdlib’de şehit olan askerlerimize dua ediyor.

Kastamanu’nun Tosya ilçesinde Suriye’de devam eden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’ için her gün Fetih Suresi okunuyor.
Suriye’nin İdlib kentinde devam eden ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kurumlar destek verirken öğrenciler de harekata ve Mehmetçiğe Kur’an-ı Kerim ve dua okuyarak desteklerini sürdürüyor.
‘Bahar Kalkanı Harekatının’ başlamasıyla birlikte Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri her gün Fetih Suresi okuyarak askerlerimiz için dua ediyor.
Her gün saat 14.00’te okulun mescidinde toplanan öğrenciler Fetih ve Yasin Surelerini okuyor ve Bahar Kalkanı Harekatına katılan askerlerimize, ordumuza ve İdlib’de şehit olan askerlerimize dua ediyor. Bayanlara açık olan mescide veliler de gelerek öğrencilerin bu duyarlı davranışına eşlik ediyor. Her gün saat 14.00’te gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim okuma ve dua etkinliğine velilerde yoğun katılım göstererek askerimize ve harekata destek oluyor.
Kur’an-ı Kerim okuma ve dua etkinliğinin her gün yapıldığının altını çizen Okul Aile Birliği Başkanı Süreyya Yağmur; “Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib Şehitlerimiz için Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri duyarlı davranış sergiliyor. Bu necip milletin bekası adına geçtiğimiz günlerde Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimiz ve devam etmekte olan ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştirmekte şanlı ordumuza destek için Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu veli ve öğrencileri güzel bir etkinliğe imza atıyorlar. Okul mescidinde tüm bayanlara açık bir şekilde her gün saat 14.00’te öğrenciler tarafından Fetih ve Yasin sureleri okunarak duası yapılıyor. Ardından ikramlarla misafirler ağırlanıyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı okulumuza ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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