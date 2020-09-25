YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da jandarma binasının yer teslimi yapıldı

Tosya’da jandarma binasının yer teslimi yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşaa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için yer teslimi yapıldı.1 Temmuz’da ihalesi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşaa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için yer teslimi yapıldı.
1 Temmuz’da ihalesi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapımı için çalışmalar başlatıldı. Tosya’da Yavuz Selim Mahallesi sınırları içinde inşa edilecek olan jandarma hizmet binası için Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in katılımıyla ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.
Firma yetkilerinden yapım süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, işin bitirme süresinin 550 gün olduğunu fakat yüklenici firmanın binayı bir yılda bitirmeyi planladığını söyledi.
Yer tesliminin ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Kastamonu İl Özel İdaresince Temmuz ayında ihalesi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının yer teslimi bugün yapıldı. Sözleşmede yüklenici firmaya iş teslim süresi olarak 550 gün verilmiş ise de bugün görüştüğümüz firma yetkilileri binayı bir yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını belirtti. Temel hafriyat çalışmaları yarın başlayacak olan yeni binamız, Jandarmamıza ve İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:42
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Bilgin Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Tosya Kaymakamı çalışmaları denetledi
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
Budamış köyünün taşınmazları Kastamonu Belediyesine aktarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.