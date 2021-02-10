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Tosya’da kadastro güncelleme çalışmaları değerlendirildi

10.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Tosya’da kadastro güncelleme çalışmaları değerlendirildi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede başlatılan kadastro güncelleme ve mahalle bölünme çalışmalarını değerlendirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Tosya İlçe Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ilçenin merkez mahallelerinde kadastro güncelleme ve mahallelerin bölünme çalışmaları başlatıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede başlatılan kadastro güncelleme ve mahalle bölünme çalışmalarını değerlendirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Tosya İlçe Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan ilçenin merkez mahallelerinde kadastro güncelleme ve mahallelerin bölünme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan taşınmazların ada, parsel, yüz ölçüm, cinsi ve taşınmaz maliklerinin kimlik bilgileri de güncellenirken, verilerin güncellenmesinde problem yaşanmaması için taşınmaz maliklerinin de kadastro ekiplerinin yanında bulunmaları gerekiyor. Güncelleme çalışmalarında izdiham yaşanmaması için mahalleler için öngörülen çalışma tarihleri birkaç gün öncesinden ilan edilecek.
Güncelleme çalışmalarına vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin İlçe Tapu Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, güncelleme çalışmalarını değerlendirdi. Kadastro güncelleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Pişkin, "İlçemiz merkez mahallelerinde başlayan kadastro güncelleme ve mahalle bölünme çalışmalarını değerlendirdik. Bu çalışmalarda ilçe merkezinde bulunan taşınmazların ada, parsel, yüz ölçüm, cinsi ve taşınmaz maliklerinin kimlik bilgilerinin de güncellemeleri yapılacağından dolayı, vatandaşlarımızın kadastro ekiplerinin zeminde çalışma yaparken iştirak etmeleri ve hazır bulunmaları, taşınmaz verilerinin doğru güncellenmesi için önem arz etmektedir. Olası bir yoğunluğu engellemek ve izdihama neden olmamak adına Tapu Müdürlüğümüz tarafından mahallelerimiz için öngörülen çalışma tarihleri çalışmalar başlamadan 3-4 gün önce belediyeden anons ettirilerek halkımıza duyurulacak, ayrıca kaymakamlığımız tarafından da muhtarlarımızla bilgi paylaşımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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