Tosya’da karnesini alan 6 bin 350 öğrenci tatile girdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde öğrenim gören 6 bin 350 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tosya’da da 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk dönemi karne törenleriyle sona erdi. İlk yarıyılın sona ermesiyle birlikte ilçede eğitim öğretim yapan okul öncesi ve ilk ve orta dereceli okullar yarıyıl tatiline girdi. İlçede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler eğitim gören toplam 6 bin 350 öğrenci karnelerini aldı. Karne alan öğrenciler birlikte 470 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi.

Yarıyıl tatili öncesine ilçedeki okullarla karne törenleri düzenlendi. Her okulun kendi bünyesinde yaptığı karne törenine veliler katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.



