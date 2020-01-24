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Tosya’da kaza, 2 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.01.2020 08:51 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö. Yönetimindeki 34 FT 9942 plakalı otomobil Tosya Çevlik Köyü Kavşağına geldiği sırada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında Vera Ö. İle Deniz Ali Ö. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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