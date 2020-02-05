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Tosya’da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy içi yollarında malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy içi yollarında malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yol çalışması yapan görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Köy yollarımızdaki çalışmalar kapsamında; Kösen Köyümüze 40 kamyon, Yenidoğan Köyümüze 30 kamyon, Zincirlikuyu Köyümüze 30 kamyon, Sofular Köyümüze 25 kamyon, Kuşçular Köyümüze 20 kamyon, Aşağıkayı Köyümüze 10 kamyon, Ermelik Köyümüze 25 kamyon, Yukarıdikmen Köyümüze 20 kamyon olmak üzere toplam 200 kamyon malzemenin 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindirden oluşan makine ekibi marifetiyle köy içi yollarımıza serilmesi ve sıkıştırılması yapılıyor. Bugünde Sofular Köyümüzde devam eden malzemeli bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu vesileyle söz konusu çalışmalara sağladıkları destek nedeniyle Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Zafer Karahasanoğlu’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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