YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Tosya Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu.

Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Tosya Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Ramazan Ö. (30), Enes K. (30) ve Nigar K. (51) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Kayserispor eski yöneticisi Akarsu’nun acı günü

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
13:03
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:27

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Özden Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Can Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor

Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor

Tosya’da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Tosya’da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Tosya’da anasınıfı öğrencilerine meslekler tanıtıldı

Tosya’da anasınıfı öğrencilerine meslekler tanıtıldı

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.