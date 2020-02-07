YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosya’da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Tosya’da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinde seyir halinde olan Hakan Y.

Tosya’da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde motosiklet minibüse çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Tosya şehir merkezinde seyir halinde olan Hakan Y. yönetimindeki 37 EU 829 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan 37 KL 554 plakalı minibüse arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hakan Y. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Tosya’da motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:44
Öğle
13:04
İkindi
15:48
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Nisan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Cide’de şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Cide’de şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Taşköprü’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Taşköprü’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.