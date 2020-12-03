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Tosya’da öğretmenler engelliler günü için farkındalık videosu çekti

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu çekti.Tosya ilçesi Fevzipaşa İlkokulu’nda görev yapan idareci ve öğretmenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti.

Tosya’da öğretmenler engelliler günü için farkındalık videosu çekti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu çekti.
Tosya ilçesi Fevzipaşa İlkokulu’nda görev yapan idareci ve öğretmenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. “Yeter ki engel, zihinlerimizde, kalplerimizde, vicdanlarımızda olmasın En büyük engel; sevgisizlik. Farkında ol, fark ettir” sloganıyla çektikleri videoyu okulun sitesinde yayınlandı. Video hakkında açıklama okul yönetiminden yapılan açıklamada, “Hoşgörü, sevgi ve saygının dahil olduğu hep birlikte yaşamı paylaşma konusunda yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik ve Fevzipaşa İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir video hazırladık. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” denildi.

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06:15
Sabah
07:47
Öğle
12:40
İkindi
15:01
Akşam
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Merkez
Sağlık Eczanesi
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Araç Eczanesi
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