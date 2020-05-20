Tosya’da Perşembe gününe özel alışveriş izni verildi

19) salgını hastalığına karşı kısıtlamanın deva ettiği Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bayram öncesi özel alışveriş izni verildi.

Tosya Kaymakamlığı, korona virüs salgının nedeniyle Ramazan Bayramında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi nedeniyle Perşembe günleri ilçede kurulan pazar için vatandaşlara alışveriş izni verdi. Vatandaşlar, kısıtlama öncesinde alışverişlerini yapabilecek. Korona virüs salgını nedeniyle halkın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini hatırlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kısıtlama kararının ardından Perşembe gününe özel vatandaşların alışveriş için ilçeye gelebileceklerini söyledi.

Kaymakam Deniz Pişkin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedene ile alınan tedbirler doğrultusunda; evden çıktıkları andan itibaren maske kullanmak, Sosyal mesafe kuralına uymak, Toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu almak, Köy muhtarından imzalı seyahat izin belgesi almak, Her evden bir kişi olmak koşullarıyla 21 Mayıs Perşembe günü köylerimizden, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ve yaklaşmakta olan bayram alışverişi için ilçe merkezine seyahatler serbest bırakılmıştır. 22 Mayıs Cuma gününden itibaren kısıtlama devam edecektir. Uygulama, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla 20 yaş altı çocuk ve gençlerimizi kapsamamaktadır.”

