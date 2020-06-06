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Tosya’da Sosyal Konut kuraları çekiliyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaklaşık bin 500 kişinin başvurduğu sosyal konut kuraları önümüzde hafta çekilecek.Geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında başvuruları alınan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Tosya ilçesine verilen 100 konut için yaklaşık bin 500 kişi müracaat etmişti.

Tosya’da Sosyal Konut kuraları çekiliyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaklaşık bin 500 kişinin başvurduğu sosyal konut kuraları önümüzde hafta çekilecek.
Geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında başvuruları alınan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Tosya ilçesine verilen 100 konut için yaklaşık bin 500 kişi müracaat etmişti. Kuraya katılmaya hak kazananların açıklanmasının ardından hak sahipliği belirleme kurası korona virüs nedeniyle ertelenmişti.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tosya ilçesinde inşa edilecek olan 100 konut için hak sahipliği belirleme kurasının 8 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacağını duyurdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kura töreni yapılmayacağı belirtilirken, kura çekimlerinin noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı. Çekiliş için salona gidemeyen katılımcılar hak sahipliği belirleme kurasını canlı olarak sosyal medyadan takip edilebilecek.
Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yaptığı duyurunun ardından katılımcılara kura tarih ve saatini belirten sms göndererek

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