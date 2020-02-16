Tosya’da TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde TARSİM Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Bahar mevsimiyle birlikte ekim mevsiminin yaklaşması nedeniyle pirinciyle ünlü Tosya ilçesinde bakanlık uzmanları tarafından TARSİM tarım sigortaları hakkında üreticiler gerçekleştirilen toplantıda bilgilendirildi.

Toplantıda uzmanlar; bitki sigortaları kapsam, zaman ve primleri ile birlikte hayvan sigortaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. TARSİM’in sadece tarım ürünleri ve hayvanları sigortaladığına dikkat çeken uzmanlar, buradaki amacın tarım ürünleri ve hayvancılıktaki risklerin azaltılması olduğunu vurguladı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Tosya İlçe Halk Kütüphanesi Salonunda düzenlenen toplantıya Tosya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kadir Çavdar, Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

