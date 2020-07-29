Tosya’da toplu mezar ziyaretleri ve camide bayramlaşma yasaklandı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya’da toplu mezarlık ziyaretleri ile camilerde yapılan bayramlaşmanın korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandığını duyurdu.

Tosya’da Kurban Bayramı öncesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantıda bazı kararlar aldıklarını açıklayan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, temizlik ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yapılacak bayramlaşma programının planlanması amacıyla ilgili kurum yetkililerimizin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Buna göre ilçemizde; Arife Günü mezarlıklara toplu ziyaretler gerçekleştirilmeyecek, ziyaretler münferiden ve bireysel yapılacak" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin konuşmasının devamında, "Bayram Namazı ve Cuma Namazı, İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen gerekli bütün tedbirlere uyulması koşuluyla camilerimizde kılınabilecek. Bununla birlikte açık alanlarda namazlarını eda etmek isteyen vatandaşlarımız için Kapalı Sebze Pazarı ve Çalıkuşu Düğün Salonu’nda açık Namazı ve Cuma Namazı kılınabilecek. Bayram Namazından sonra camii içerisinde bayramlaşma yapılmayacak. Bu durumu hocalarımız, hutbelerde cemaate duyuracak. İlçe Protokolü tarafından şehitlik ziyareti, şehit aileleri ve gazi aileleri ziyareti Arife Günü gerçekleştirilecek. Kamu kurum kuruluşları ziyareti bayramın birinci günü saat 15.30’dan itibaren yapılacak. Sağlık ve temizlik kurallarına riayet etmek, cadde ve yol kenarları, okul, cami bahçesi gibi topluma açık alanlarda kesmemek kaydı ile vatandaşlarımız kurbanını kendine ait özel mülk ve bahçesinde kesebilecek. Tosya ilçesi 2020 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda komisyonca belirtilen yerler dışında toplu kesim yerlerine izin verilmeyecek ve Türk Hava Kurumu ile yardım toplamasına mevzuat gereği izin verilen dernekler dışında başka kişi, kurum ve kuruluşların deri toplamasına müsaade edilmeyecek” diye konuştu.



