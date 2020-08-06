Tosya’da vatandaşlar Covid-19’a karşı uyarıldı

İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Covid-19 denetimi yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığının yurt genelinde uyguladığı Covid-19 denetimleri kapsamında Tosya ilçesinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’in de katılımlarıyla düzenlenen denetimlerde iş yerleri kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı. Çok sayıda ekibin katıldığı uygulamanın ardından açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, İlçemizde ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirdik. Kurallara riayet eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Üç önemli kuralı unutmayalım; maske, mesafe, temizlik" diye konuştu.

