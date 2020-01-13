Tosya’da Yavuz Selim İlkokulunun ihalesi gerçekleştirildi

Tosya Belediyesi tarafından hafriyatı yapılan Yavuz Selim İlkokulunun yapım ihalesi tamamlandı.

Tosya ilçesine bağlı Harsat Mahallesinde bulunan ve yapılan deprem dayanıklılık testinin ardından yıkım kararı alınarak geçtiğimiz dönemde yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yine Tosya Belediyesi tarafından hafriyatı yapılan Yavuz Selim İlkokulu’nun yapım ihalesi tamamlandı.

Tosya Belediyesi tarafından hafriyatı yapılan Yavuz Selim İlkokulu’nun ihalesinin tamamlandığını belirten Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “İstanbul Ticaret Borsası tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni eğitim kurumunun bölgenin ihtiyacına önemli ölçüde cevap verecektir. Kamu yatırımları noktasında ilçemizin bir kez daha hak ettiğini alması bizler için gurur vesilesidir. İlçemiz eğitimi için son derece önemli olan bu yatırımın Tosya’mıza kazandırılması noktasında eşsiz desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Kastamonu Valimize, Sayın Milletvekillerimize, İl Özel İdare Genel Sekreterimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, siyasilerimize, ilçe yöneticilerimize hasılı emeği geçen tüm değerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



