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  4. Tosya’da yoğun kar yağışı başladı

Tosya’da yoğun kar yağışı başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 06.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.Balkanlardan yurda giriş yaparak kısa süre içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Tosya ilçesinde kendisini göstermeye başladı.

Tosya’da yoğun kar yağışı başladı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.
Balkanlardan yurda giriş yaparak kısa süre içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Tosya ilçesinde kendisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava dalgası öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Öğleden sonra şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Çatıları ve ağaçları beyaza bürüyen kar yağışının etkili olmaya başlamasının ardından belediye ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti. İş makinelerini şehir merkezinde konuşlandıran ekipler sürücülerin şehir içi trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için hazır beklemeye başladı.
Vatandaşın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in denetim ve tedbiri elden bırakmadığı öğrenildi.

Tosya’da yoğun kar yağışı başladı

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İkindi
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Akşam
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Derman Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
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