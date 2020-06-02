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Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.06.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol yardım aracının elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan yol yardım aracı D-100 karayolu Tosya ilçesi yakınlarına geldiği sırada yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 ambulansı ile tedavisi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından D-100 Karayolu Samsun istikametinde kontrollü sağlanan trafik aracın yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol yardım aracının elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan yol yardım aracı D-100 karayolu Tosya ilçesi yakınlarına geldiği sırada yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 ambulansı ile tedavisi yapılmak üzere Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından D-100 Karayolu Samsun istikametinde kontrollü sağlanan trafik aracın yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Tosya’da yol yardım aracı elektrik direğine çarptı 1 yaralı

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