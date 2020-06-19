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Tosya’daki okullara bakanlıktan sınav denetimi

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından ilçedeki okullarda denetim yapıldı.Korona virüs tedbirleri altında ve normalleşmeye uygun olarak kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında sınavların yapılmasına karar veren Milli Eğitim Bakanlığı, sahaya inerek sınav yapılacak olan okulların şartlara uygun olup olmadığını denetlemeye başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından ilçedeki okullarda denetim yapıldı.
Korona virüs tedbirleri altında ve normalleşmeye uygun olarak kontrollü sosyal hayat kuralları kapsamında sınavların yapılmasına karar veren Milli Eğitim Bakanlığı, sahaya inerek sınav yapılacak olan okulların şartlara uygun olup olmadığını denetlemeye başladı. Bu kapsamda korona virüs tedbirlerini incelemek amacıyla Tosya ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hüseyin Acar, ilçede incelemelerde bulundu. Tosya’da hafta sonu gerçekleştirilecek olan, 8 okulda toplam 634 öğrenci sınava gireceği LGS sınavı öncesinde okulları tek tek gezen ve fiziki şartlarını inceleyen Dr. Hüseyin Acar, bakanlığın tespit ettiği kriterlere uyup uymadığını kontrol etti.

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