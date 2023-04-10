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  4. Tosyalı Holding, deprem bölgesinde 6 bin çalışanı ile yaraları sarıyor

Tosyalı Holding, deprem bölgesinde 6 bin çalışanı ile yaraları sarıyor

10.04.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosyalı Holding, deprem bölgesinde tesislerinin bulunduğu İskenderun ve Osmaniye'de 6 bin çalışanıyla birlikte yeniden ayağa kalkmak için var gücüyle çalışıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, çalışanları için barınma ve beslenme dahil her türlü imkanı sunan Tosyalı Holding, sunduğu özel tasarım yaşam alanlarıyla hayatın yeniden tesis edilmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

İskenderun Sarıseki tesisine yakın bölgede 4 bin kişilik bir yaşam alanının ihtiyaçlarını karşılayan, bunun yanı sıra Osmaniye'deki tesisinde de 150 çalışanını aileleriyle birlikte ağırlayan Tosyalı Holding, bölgenin iklimine uygun malzemelerle içerisinde bir evde olabilecek temel ihtiyaçların karşılanabileceği, normal prefabriklerden farklı olarak özel tasarlanan konteynerleri de kurmaya başladı.

Osmaniye'de 300 tane konteyneri teslim eden Tosyalı, çalışanlarının taleplerini dikkate alarak konteynerleri nereye istenirse oraya kuruyor. İnsanların yaşamlarını istedikleri gibi devam ettirmeyi talep ettiği, bu nedenle köylerine, kasabalarına ya da eski evlerine yakın en uygun alan neresi ise konteynerlerin oraya kurulduğu belirtildi.

Elektrik, su başta olmak üzere tüm altyapısı hazır olarak teslim edilen konteynerlerden nisan ayı sonuna kadar 650 adet teslimat yapılmış olacak.

Tosyalı Holding'in İskenderun Sarıseki'deki tesisin yakınında kurulan 4 bin kişilik yaşam alanı ise bölgede yaşamın yeniden tesisi ve istihdam açısından büyük bir önem teşkil ediyor. Tosyalı Holding, ayrıca burada Türkiye'nin en büyük demir-çelik tesislerinden birinin inşasını tamamlamak üzere çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bölgede çok sayıda yabancı ve yerli uzman başta olmak birçok insan ağırlanıyor. Burada Tosyalı Holding tarafından kurulan 120 konteyner bulunurken, tesisin inşasında çalışan iş ortaklarının çalışanları da 4 bin kişilik yaşam alanında, 3 öğün sıcak yemek başta olmak üzere her türlü imkandan yararlanıyor.

Bölgede faaliyet gösteren Tosyalı Holding, 11 kenti etkileyen deprem felaketinde çalışanları, onların aileleri ve yakınlarını kaybetmişti. Yaraları sarmak için çalışmalarını sürdüren Tosyalı Holding'in üretim tesisleri sorunsuz bir şekilde üretime devam ediyor.

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