Tosyalı Holding iş ortakları Antalya'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding'in Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce iş ortağının katıldığı Tosyalı İş Ortakları 2021 Buluşması, Antalya'da gerçekleştirildi.

Tosyalı Holding'in açıklamasına göre, "Yeşil Çelikte Lider Geleceğe Değer" mottosuyla düzenlenen buluşmada, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın yanı sıra holding üst yönetimi de yer aldı.

Toplantıda konuşan Fuat Tosyalı, dünyada bir süredir devam eden sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün salgınla birlikte daha da hızlandığını belirterek, eskinin ezberlerini bozmak durumunda kaldıklarını, yeşil dönüşümün Kovid-19 ile birlikte daha da hız kazandığını bildirdi.

Çevreye en çok zarar veren dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin bile karbon salınımlarını azaltma yönünde taahhütlerini açıkladığını anımsatan Tosyalı, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmak için hazırlanan kanun teklifinin Türkiye'de kabul edildiğini hatırlattı.

Tosyalı, "Ben açıkçası sürdürülebilirliği bir var olma meselesi; gelecek nesillerin devamı için en hayati konu olarak görüyorum. 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanımızla, yıllık 6 milyon tona yaklaşan üretim gerçekleştiren küresel çelik şirketlerinden biriyiz. Bu kapasitemizi birkaç satın almayla hızla artırabiliriz ama bizim derdimiz bu değil; biz dünyanın en kaliteli, en yeşil çeliğini üretmek, insanlar, canlılar ve çevre için en iyisini yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Fabrikalarımızda karbon ayak izi en düşük 'yeşil çelik' üretimini gerçekleştiriyoruz"

Fuat Tosyalı, yıllardır sürdürülebilirliğe çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, son yıllarda gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik odaklı 100'ün üzerinde Ar-Ge projesi sayesinde bir çelik fabrikasının karbon salınımını yüzde 30 azaltabilir hale getirdiklerini bildirdi.

Bu anlayışla Tosçelik tesislerinde sektörün karbon ayak izi en düşük "yeşil çelik" üretimini gerçekleştirdiklerini kaydeden Tosyalı, yenilenebilir enerji kullanımındaki faaliyetlerinden bahsetti ve döngüsel ekonomi alanında Türkiye için sektörün öncüsü olduklarını anlattı.

Tosyalı, Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat ile birlikte dünyada yeni bir ekonomi doğacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün artık rekabetin de markanın da tanımı değişti. Eğer doğayla, çevreyle dost, insan ve canlılar için değer yaratan bir iş üretebiliyorsanız tercih ediliyorsunuz. Hem müşteriler hem de çalışanlar bunları dikkate almayan, dahası sürdürülebilirliği bir iş ve yaşam biçimi haline getirmeyen şirketleri tercih etmiyorlar. Biz bu konularda bugüne kadar yaptıklarımızla demir-çelik sektöründe bir marka haline geldik, dünyada bilinen ve tanınan bir şirket olduk. Bugün olduğu gibi gelecekte de dünyada yaşama değer veren ve gelecek nesillerin haklarını koruyan, iyi bir yeşil çelik üreticisi ve sosyal şirket, iyi bir topluluk olarak anılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İş ortaklarımız bize bu yolda çalışanlarımızla birlikte, cesaret ve güç veren en önemli varlığımız olacak."

- Programda söyleşi ve sunumlar gerçekleştirildi

Toplantıda Prof. Dr. Haluk Gürgen, "marka değeri ve kurumsal itibar" hakkında Tosyalı Holding ve diğer iyi uygulamaları içeren bir sunum yaptı.

Gürgen, marka değeri ve önemi, güçlü bir marka değerinin oluşturulmasında kurumsal itibarın yeri ve kurumsal felsefe, kurumsal kültür gibi konularda bilgiler verdi.

Programın ikinci bölümünde Prof. Dr. Haluk Gürgen ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı söyleşi gerçekleştirdi.

FutureBright Araştırma şirketi kurucu ortağı Akan Abdula da 4 yıldır yürütülen Tosyalı Holding Müşteri Deneyimi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Abdula, Kovid-19 sonrasında şekillenen yeni dünya düzenine ilişkin sunum yaptı.

