YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret etti

Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret etti

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde muhtarlar makam ziyareti yaptı.Tosya ilçesinde muhtarlık görevini yürüten mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makam ziyaretinde bulundu.

Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret etti

KASTAMONU (İHA) Kastamonu’nun Tosya ilçesinde muhtarlar makam ziyareti yaptı.
Tosya ilçesinde muhtarlık görevini yürüten mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle makam ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Günü nedeniyle Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret eden muhtarlar günün anısına Kaymakam Deniz Pişkin’e çiçek takdim etti.
Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Kaymakam Deniz Pişkin ziyarette yaptığı konuşmada, “Muhtarlar Günü münasebetiyle ziyaretimize gelen muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel demokrasimizin ve genel idari yapılanmamızın en temel taşı olan muhtarlık müessesesini, ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmalarıyla milletimizin teveccühüne mazhar kılan, Değerli Mesai Arkadaşlarım Tosyalı Muhtarlarımız başta olmak üzere, bütün muhtarlarımızın bu müstesna gününü kutluyor; sağlık ve mutluluk içinde nice hizmet yıllarına ulaşmalarını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.

Tosyalı Muhtarlar Kaymakam Deniz Pişkin’i ziyaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez kazandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:35
İkindi
15:35
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
Tosya’da 6 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.