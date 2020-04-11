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Tosya’nın tatil günü resmen değişti

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Tosya’da özel sektörde Pazartesi günü olan hafta tatili, korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü olarak değiştirildi.İlçede Pazartesi günleri Pazar kurulmasıyla birlikte özel sektör tarafından uzun yıllardır hafta tatili uygulaması Pazartesi günü yapılıyordu.

Tosya’da özel sektörde Pazartesi günü olan hafta tatili, korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü olarak değiştirildi.
İlçede Pazartesi günleri Pazar kurulmasıyla birlikte özel sektör tarafından uzun yıllardır hafta tatili uygulaması Pazartesi günü yapılıyordu. Tosya Kaymakamlığı tarafından Covid 19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ise hafta tatili uygulamasının Pazar günü olarak ilan edildiği açıklandı. Kaymakam Deniz Pişkin alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereği ilçemizde korona virüs (covid-19) salgın hasatlığı ile mücadele için alınacak tedbirler kapsamında Pazartesi günleri, haftalık pazarın da kurulma günü olması nedeniyle ilçe merkezinde oluşan aşırı yoğunluğu azaltmak amacıyla, Tosya Organize Sanayi Bölgesi, Yukarı Marangozlar Sitesi, Suluca Köyü ve diğer tüm yerlerdeki fabrikalarda, Pazartesi yerine pazar gününün haftalık tatil günü olarak ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, fabrikalarda çalışan personellerin her türlü hijyen kurallarına uymalarının, maske takmalarının ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışmalarının sağlanması istenmektedir. Karar gereğince, bütün iş yerlerine buna uygun düzenleme yapılması için karar tebliğ edilmiş olup, görevi bulunan bütün kurum ve kuruluşlar tarafından uygulama hassasiyetle takip edilecektir. Alınan kararlara uymayan iş yerleri hakkında ilgili mevzuatın cevaz verdiği cezai işlemler uygulanacaktır” diye konuştu.

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