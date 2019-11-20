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Tottenham'da Jose Mourinho sesleri

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.11.2019 07:57 | Son Güncelleme

Manchester United defterini kapattığı 2018 Aralık'tan bu yana takım çalıştırmayan Jose Mourinho, Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı konumunda.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmasının ardından Jose Mourinho ile temasa geçti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan göreve en büyük adayın Jose Mourinho olduğu belirtildi.

Jose Mourinho, 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmadı. 56 yaşındaki deneyimli teknik adamın ismi son olarak Niko Kovac'ın ardından Bayern Münih ile anılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Tottenham Mauricio Pochettino jose mourinho

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Pochettino'ya ayıp ettiler, tottenham bu hale geldiyse onun sayesinde geldi, ufak bir başarısız dönemde adamı hemen harcadılar, yazıyorum buraya tottenhamdan bu saatten sonra bi cacık olmaz ...!
ÇOK HAKLISIN MORİNHO 2 AYA KALMAZ KOVULUR ARTIK ONUN OYUN FELSEFESİ İŞLEMİYOR KOLLEKTİF FUTBOL DA LUİS ERRİKE GELSE DAHA İYİ OLURDU
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