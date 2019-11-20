Tottenham'da Jose Mourinho sesleri

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmasının ardından Jose Mourinho ile temasa geçti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan göreve en büyük adayın Jose Mourinho olduğu belirtildi.

Jose Mourinho, 2018 Aralık'ta Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından herhangi bir takımı çalıştırmadı. 56 yaşındaki deneyimli teknik adamın ismi son olarak Niko Kovac'ın ardından Bayern Münih ile anılıyordu.



