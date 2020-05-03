Totti'den Cengiz Ünder'e mesaj!

Dünya futbolunun önemli isimlerinden eski futbolcular Vieri ve Totti, İtalya Serie A takımlarından Roma’da top koşturan ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder’den övgüyle bahsetti. Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında Ünder hakkında konuşan ikili, genç oyuncunun hareketli oyun yapısıyla iyi işler çıkardığına dikkat çekti.
Vieri, "Roma’da Ünder’i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor" ifadelerini kullanırken, Totti ise buna karşılık, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var. Kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. O tam bir futbolcu. Bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır" dedi.
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