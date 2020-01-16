Totti'den flaş Real Madrid itirafı! 'Delilik'

2017'de 25 yıl formasını giydiği Roma'daki destansı kariyerini noktalayan Francesco Totti bir kez daha Real Madrid itirafı yaptı.

2000'li yılların başında Real Madrid başkanı Florentino Perez tarafından defalarca istendiğini söyleyen Totti içindeki Roma aşkı nedeniyle bu teklifleri her defasında geri çevirdiğini bir kez daha itiraf etti. Totti, DAZN'a verdiği röportajda, "O dönem aldığım ücret konusunda kulüple problemler yaşıyordum. 25 yaşındaydım. Kafamın karışık olduğu bir dönemde olmasına rağmen istemedim. Bu durumdayken bile Roma'dan ayrılmayı hiç düşünemedim. Bu kararımdan da hiç pişman olmadım." sözlerini kullandı.

Totti, Real Madrid'e gitmemesinin herkes tarafından 'delilik' olarak adlandırıldığını da bildiğini söylediği röportajında, "Böyle teklifleri reddettiğim için deli olunması gerektiğine kendim de inandım. Çünkü hiç mantıklı değildi" sözlerini kullandı.

"Roma'da olmak benim için hep en üst noktaydı. Aşk için bir karar verirseniz bundan pişman olmazsınız." diyen Totti, James Pallotta başkanlığındaki Roma kulübünde 2 yıl yöneticilik yapmış ve anlaşmazlıklar yaşayarak bu görevinden ayrılmıştı.

25 yıl formasını giydiği Roma'da 786 maça çıkıp 309 gol atan Totti, 2001'de Serie A şampiyonluğu, 2007 ve 2008'de İtalya Kupası'nı, 2001 ve 2007'de de İtalya Süper Kupası'nı kazanan kadroların yıldızı olarak Roma'da yer almıştı.

