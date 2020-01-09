Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yaptığı spor sosyal medyayı salladı

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi, Maldivler'deki tatillerinde son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal medya üzerinden tatillerinden enstantaneler paylaşan ikili, güneş ve denizin tadını çıkarıyorlar.
Efsane futbolcunun eşi Blasi, son yaptığı paylaşımda takipçilerini şaşkına çevirdi. Yaptığı egzersizlerle spora olan tutkusunu gözler önüne seren 38 yaşındaki Blasi, nasıl formda kaldığını başının üstünde amuda kalkarak gösteren Blasi'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Blasi'nin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2005 yılında Roma efsanesi Totti ile evlenen 38 yşaındaki Ilary Blasi'nin Cristian, Chanel ve Isabel isminde 3 çocuğu bulunuyor.
Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu
Ara transferde bir bomba daha patladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?
Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!
Çebi takımla bir araya geldi
Yıldız golcüden flaş Beşiktaş açıklaması
G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Okuyucu Yorumları 0 yorum