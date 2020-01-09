SPOR
  4. Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yaptığı spor sosyal medyayı salladı

Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yaptığı spor sosyal medyayı salladı

İTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Roma efsanesi Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi, spora olan tutkusunu çektiği video ile gösterdi sosyal medyadaki takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti ve eşi Ilary Blasi, Maldivler'deki tatillerinde son derece keyifli vakit geçiriyorlar. Sosyal medya üzerinden tatillerinden enstantaneler paylaşan ikili, güneş ve denizin tadını çıkarıyorlar.

Efsane futbolcunun eşi Blasi, son yaptığı paylaşımda takipçilerini şaşkına çevirdi. Yaptığı egzersizlerle spora olan tutkusunu gözler önüne seren 38 yaşındaki Blasi, nasıl formda kaldığını başının üstünde amuda kalkarak gösteren Blasi'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADA SON DERECE AKTİF

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Blasi'nin 1,1 milyon takipçisi bulunuyor. 2005 yılında Roma efsanesi Totti ile evlenen 38 yşaındaki Ilary Blasi'nin Cristian, Chanel ve Isabel isminde 3 çocuğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Francesco Totti Ilary Blasi roma İtalya

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