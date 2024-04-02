Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başlıyor

Türkiye’deki en önemli 4 bisiklet yarışından biri olan Tour Of Mersin, 4 Nisan’da Anamur’dan start alacak. 7 Nisan’a kadar devam edecek organizasyon kapsamında sporcular, toplam 518,4 kilometre pedal çevirecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından organize edilen ve Mersin’in 13 ilçesini kapsayan ’Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’, bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek. 5 kıtadan katılımın olacağı yarışmada, aralarında bisiklet dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı 30 farklı ülkeden toplam 171 sporcu mücadele edecek. 146 yabancı, 25 Türk sporcunun iştirak edeceği Tour Of Mersin, Anamur-Gülnar, Gülnar-Mersin, Tarsus-Mersin ve Mersin merkez olmak üzere 4 etaptan oluşuyor.

TOPLAM 19 BİN 30 EURO ÖDÜL VERİLECEK

Avrupa Kıtası’ndan 102, Asya Kıtası’ndan 56, Amerika Kıtası’ndan 5, Afrika ve Avustralya Kıtası’ndan da 4’er sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonda, dereceye giren sporculara toplamda 19 bin 30 Euro ödül verilecek.

Anemurium Antik Kenti’nden 4 Nisan saat 11.00’de start alacak yarış, etaplar halinde 4 gün sürecek ve 7 Nisan’da Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamlanacak. Organizasyonda, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, Büyük Britanya, İsviçre ve İspanya’dan sporcular yer alacak

"BİSİKLETÇİLER 4 GÜN BOYUNCA, 518 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK"

Tour Of Mersin hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Bu yıl 8 uluslararası organizasyon yapıyoruz. Bunlardan ilki 4-7 Nisan arasında gerçekleşecek Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu. İlimizin 13 ilçesini kapsayan bisiklet turunda bisikletçiler 4 gün boyunca, toplam 518 kilometre pedal çevirecek" dedi.

Organizasyonun 4 Nisan’da Anamur’da başlayacağını ifade eden Taşkın, "1. gün Anamur-Gülnar etabı, 2. gün Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli ve Mersin’de bitecek olan etap gerçekleşecek. 3. gün Tarsus-Çamlıyayla etabı, son gün ise Mersin şehir merkezinde Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerini kapsayan son etabımız var. Güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Bütün Mersinlileri bu büyük organizasyonu izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.







