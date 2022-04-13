"Tour of Türkiye'nin dünyada rahatlıkla ilk 10’a girebileceğini düşünüyorum"

İZMİR (AA) - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Alman takımı Bike Aid adına yarışan milli bisikletçi Halil İbrahim Doğan, uluslararası alanda isminden söz ettirmek istediğini söyledi.

Alman takımı Bike Aid adına yarışan milli bisikletçi Doğan, Tour of Türkiye'ye yaptığı açıklamada, uluslararası alanda isminden söz ettirmek istediğini söyledi. Bu sezon Alman kıta takımı Bike Aid’e transfer olan ve yeni takımında mutlu olduğunu söyleyen genç pedal, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Almanya’da bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan, farklı ülkelerde gelen sporculara şans tanıyan Bike Aid formasıyla ilk yarışına şubat ayında Tour of Antalya’da çıkan ve takımıyla 4. sırayı elde eden Doğan, 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da pedal basıyor.

Daha önce de katıldığı turda bu kez daha üst sıraları hedefleyen 21 yaşındaki genç pedal Doğan, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Yeni takımıma çabuk alıştım. Ekip arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Bireysel olarak kaçışlarda yer alarak kendimi göstermek istiyorum. Bike Aid’te mutluyum ama hedefim daha büyük takımlarda da yarışabilmek. Bunun için böyle büyük turlarda kaçışlara girip kendimi göstermeye çalışıyorum. Turun devamında 6. etabı gözüme kestirdim, özellikle Tekirdağ etabında da kaçmak istiyorum. Tabii ki burada dünya çapında takımlara karşı zor yarışlar oluyor fakat takımca büyük tecrübe kazanıyoruz."

İlk gün son 20 km’de yorgun düştüğü için gruptan ayrı geldiğini ve bu nedenle genel klasmanda iddiası olmadığını hatırlatan Doğan, "Fakat tur devam ediyor ve etaplarda ilk 20’ye girebilmek benim için harika olur" diye konuştu.

- "Tur rahatlıkla ilk 10’a girer"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun artık bir dünyaca bilinen bir marka yarış olduğunu söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki etaplar mükemmel. Gerek Bike Aid’deki takım arkadaşlarım, gerekse diğer yabancı bisikletçiler turun çok kaliteli olduğundan bahsediyor. Otelleri ve yemekleri de çok beğeniyorlar. Bisiklet takviminde böyle kaliteli organizasyonlar fazla yok. Dünyada rahatlıkla ilk 10’a girebileceğini düşünüyorum."

- "Bizler öncü oluyoruz"

Tur sonrası biraz dinlenip ailesini ziyaret edeceğini fakat sonrasında yoğun bir takvimi olduğunu ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Avrupa’daki yarışlara devam edeceğim. Planlarımızda nisan sonu Tour de Bretagne ve sonrasında Belçika’da tek günlük yarışlar var. Temmuz’da da Romanya’da Sibiu Turu’nda pedal basacağım. Yurt dışında bir Türk bisikletçi olarak ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Ahmet Örken ve ben bu konuda öncü oluyoruz. Umarım bu sayı giderek artar ve biz de yol bisikletinde dünya çapında isimler yetiştirebiliriz.”

