Tövbeler Olsun neden final yaptı? Tövbeler Olsun dizisinde şoke eden karar

Her Perşembe saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi, bu akşam itibariyle final yapıyor. Serdar Akar ve Şafak Bal'ın yönetmenliğini yaptığı diziyi yakından takip edenler Tövbeler Olsun neden final yapıyor sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki sevilen dizi Tövbeler Olsun neden final yaptı?

TÖVBELER OLSUN NEDEN FİNAL YAPTI?

Tövbeler Olsun dizisi ekibi 25 Mart Perşembe günü, dizinin 31'inci bölümü ile final yapacağını duyurdu. Kimi kaynaklar dizinin beklenen izlenme oranlarının altında kalması ve düşük reytingler nedeni ile final kararı aldığı bilgisini verirken, Tövbeler Olsun resmi Twitter hesabından final kararı ile ilgili bir açıklama da geldi:

"Tövbeler Olsun 31. bölüm fragmanı yayında! (Final)

Peş peşe iki yeni bölümümüzle 25 Mart Perşembe akşamı sizlerleyiz."

TÖVBELER OLSUN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden oldukça büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; ve bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi zaman düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden şaşırtıcı olaylar zinciri yaşanıyor.