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Toy’dan esnaf ziyareti

02.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il ve merkez ilçe yöneticilerinden oluşan heyet ile çarşı esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek, ulusal ve yerel gündem konuları ile ilgili kendilerinin görüş ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, içinde bulunduğumuz salgın süreci ve bununla birlikte yaşadığımız ekonomik sıkıntıların farkındayız.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il ve merkez ilçe yöneticilerinden oluşan heyet ile çarşı esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek, ulusal ve yerel gündem konuları ile ilgili kendilerinin görüş ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, içinde bulunduğumuz salgın süreci ve bununla birlikte yaşadığımız ekonomik sıkıntıların farkındayız. Bu yüzden hemşehrilerimizle ve bu süreçten en çok etkilenen esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek görüşlerini ve taleplerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Gerek hükümetimizden gerekse yerel yönetim olarak Kütahya Belediyemiz ile ilgili konularda kendileriyle görüşmelerimizin bizler için çok faydalı olduğu düşüncesindeyim. En kısa zamanda salgın sürecinin bitmesiyle yeni projelerin hayata geçeceği ve ekonomik rahatlamanın oluşacağını ümit ediyoruz. Esnaflarımıza işlerinde bol kazançlar diliyor, kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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