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Toyota, 2020'nin "en değerli otomobil markası" seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Toyota, BrandZ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakarak birinciliğini korudu

İSTANBUL (AA) - Toyota, "BrandZ" tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakarak birinciliğini devam ettirdi.

Toyota açıklamasına göre, raporda, Toyota'nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka değeri, 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu.

Toyota, 2006 yılından itibaren 15 kez yayımlanan raporda, kendi sektöründe 13'üncü kez birinci sırada yer aldı. Rapora göre, otomotiv sektörünün birincisi olan Toyota, tüm markalar sıralamasında ise 48'inci oldu.

Dünyanın en büyük marka değeri oluşturma platformu olarak gösterilen BrandZ, günümüzün tüketicilerinin yaşam tarzlarına entegre olmuş markalar üzerinde yapılan araştırmayı yansıtıyor.

Araştırmada, 20 yıl boyunca dünya çapında 3,7 milyonu aşan sayıda tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının analizleri de değerlendirilerek rapor oluşturuldu.

Söz konusu araştırmada, Toyota'nın hibrit ürünleri, hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde yaptığı yenilikler ve farklı mobilite çözümlerine odaklanması en değerli marka seçilmesinde etkili oldu.

1997 yılından bu yana 16 milyon adete yaklaşan hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak görürken, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.

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