Toyota GAZOO Racing, eSports WRC’nin sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota GAZOO Racing, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma ile eSports WRC’nin sponsoru oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma Toyota Motor Europe, oyunun yayıncısı NACON, geliştirme stüdyosu KT Racing ve WRC Organizatörleri arasında imzalandı. Toyota GAZOO Racing ve NACON arasındaki anlaşma, mevcut WRC 8 oyununu kapsayan çalışmaları ile aynı zamanda 3 Eylül 2020’de tanıtılacak resmi Dünya Ralli Şampiyonası yeni oyunu WRC 9’u da kapsıyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Toyota GAZOO Racing ve NACON, eSport WRC’nin genel klasman galibine Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluk kazanan aracından esinlenerek üretilen, tamamen yeni Toyota GR Yaris’i hediye edecek. WRC’deki rekabetin yakıcı ateşi ile tasarlanan ve şekillenen Toyota GR Yaris, motorsporları teknolojisini ve tasarımını direkt olarak yollara taşıyor ve Toyota’nın daha eğlenceli sürüşe sahip, daha iyi otomobiller yapma felsefesini de gözler önüne seriyor.