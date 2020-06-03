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Toyota GAZOO Racing, eSports WRC’nin sponsoru oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Toyota GAZOO Racing, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma ile eSports WRC’nin sponsoru olduğunu duyurdu - Toyota GAZOO Racing ve NACON, eSport WRC’nin genel klasman galibine Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluk kazanan aracından esinlenerek üretilen, tamamen yeni Toyota GR Yaris’i hediye edecek

İSTANBUL (AA) - Toyota GAZOO Racing, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma ile eSports WRC’nin sponsoru oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma Toyota Motor Europe, oyunun yayıncısı NACON, geliştirme stüdyosu KT Racing ve WRC Organizatörleri arasında imzalandı. Toyota GAZOO Racing ve NACON arasındaki anlaşma, mevcut WRC 8 oyununu kapsayan çalışmaları ile aynı zamanda 3 Eylül 2020’de tanıtılacak resmi Dünya Ralli Şampiyonası yeni oyunu WRC 9’u da kapsıyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Toyota GAZOO Racing ve NACON, eSport WRC’nin genel klasman galibine Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluk kazanan aracından esinlenerek üretilen, tamamen yeni Toyota GR Yaris’i hediye edecek. WRC’deki rekabetin yakıcı ateşi ile tasarlanan ve şekillenen Toyota GR Yaris, motorsporları teknolojisini ve tasarımını direkt olarak yollara taşıyor ve Toyota’nın daha eğlenceli sürüşe sahip, daha iyi otomobiller yapma felsefesini de gözler önüne seriyor.

Toyota GAZOO Racing ve Tommi Makinen Racing işbirliğiyle geliştirilen GR Yaris, tamamen yeni Yaris ürün gamının performans modeli olarak öne çıkıyor. 261 HP güç üreten 1.6 litre üç silindirli turbo beslemeli motoru, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirmesini sağlıyor. Ayrıca düşük ağırlığı, dinamik sürüşü ve Toyota’nın yeni GR-FOUR akıllı dört çeker sistemiyle her koşulda yüksek performans sunuyor.

Açıklamaya göre ayrıca, şu anda beşinci sezonunda olan eSports WRC, dünya çapında yeteneklerini sınamak isteyen kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Sezon, Ekim ayında heyecan verici “Grande Finale” ile son bulacak ve bu sezonun kazananına tamamen yeni Toyota GR Yaris verilecek.

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