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Toyota Gazoo Racing, Finlandiya'da yeni bir zafere daha imza attı

07.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Gazoo Racing, Finlandiya'da yeni bir zafere daha imza attı

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Elfyn Evans ve co–pilotu Scott Martin'in yaşattığı başarılı yarış sayesinde Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Finlandiya ayağında 4'üncü zaferini kutluyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz ikili, iki raundun kaldığı şampiyonluk yolunda artık ralliyi 5'inci sırada tamamlayan takım arkadaşları Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia'yı yakalayabilecek bir konuma ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte Toyota pilotlarının şimdiden üst üste üçüncü yıl şampiyonluk unvanını alması da kesinleşti. Toyota, üreticiler takım şampiyonluğunu kazanmaya da bir adım daha yaklaştı.

2 yıl aradan sonra yapılan ilk Finlandiya ralli yarışında, takımlar hızlı çakıl yollarda daha çetin bir rekabetle karşılaştı. Elfyn Evans, cuma açılış gününün sonunda toplamdaki üçüncülükle en iyi konumlanmış pilot durumunda iken, yolda ikinci sırada olmasına rağmen güçlü bir performans ortaya koydu. Cumartesi sabahı dört etabın dördünü de kazanarak birinciliğe yerleşti ve final gününe 9,1 saniyelik bir avantajla girdi.

Pazar test sürüşlerinin ilkinde en hızlı süreyle arasındaki mesafe sadece 0,4 saniye olarak gerçekleşirken, 17'nci ve 18'inci etap farkı artırarak en hızlı sürelere ulaştı. Ralliyi bitiren Güç Etabı'nda en hızlı süreye yakışan bir zafere imza atarak maksimum 5 ekstra puana hak kazandı.

Ralliye ev sahipliği yapan Jyvaskyla şehrinde üretilen Toyota Yaris, WRC 2017 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana kendi şehrinin yollarında rekorunu kimseye bırakmadı. Araç, bu sonuçla birlikte toplamdaki 25'inci WRC zaferine ulaşmış oldu. Toyota ayrıca, WRC'de 200'üncü kez podyuma çıktı ve böylelikle bu sayıya ulaşan üçüncü üretici oldu.

Sezondaki ikinci zaferiyle birlikte Evans, şampiyona lideri Ogier ile arasındaki farkı 24 puana düşürmüş oldu. Sezonun tamamlanması için toplamda 60 puan kalırken, üreticiler şampiyonasında da Toyota liderlik farkını 61 puana çıkardı.

Sebastien Ogier, finiş çizgisine vararak şampiyonluk yolunda 5 puanı daha hanesine yazdı. Cumartesi yaşadıkları kazadan sonra hem Kalle Rovanpera hem de TGR WRC Challenge Program pilotu Takamoto Katsuta, pazar günü WRC'nin en üst kategorisinde bulunan Finlandiya Rallisi'nde start alarak deneyimlerini artırma fırsatı da buldu.

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