YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Toyota Gazoo Racing'den hafta sonunda çifte zafer

Toyota Gazoo Racing'den hafta sonunda çifte zafer

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Toyota Gazoo Racing Takımı, geçen hafta sonunda dünyanın önemli yarışları arasında gösterilen WRC Türkiye Rallisi'ni ve Le Mans 24 Saat yarışlarını kazandı

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing Takımı, geçen hafta sonunda dünyanın önemli yarışları arasında gösterilen WRC Türkiye Rallisi'ni ve Le Mans 24 Saat yarışlarını kazanarak çifte zafer yaşadı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, zorlu toprak etapların ve yüksek sıcaklıkların öne çıktığı Türkiye Rallisi’nde galip gelerek çok ses getiren bir başarıya imza atan Toyota Gazoo Racing, son günü heyecan içinde geçen ardından yarış sonunda, Elfyn Evans ile birinciliğe ulaştı.

Etapları sorunsuz bir şekilde aşan Evans, yarışı 35,2 saniye farkla ilk sırada tamamladı ve Pilotlar Şampiyonası'nda takım arkadaşı Sebastien Ogier'i 18 puan farkla geçerek, 97 puanla birinci sıraya yükseldi.

Elfyn Evans marka adına ikinci zaferini alırken, Toyota ilk 5 yarışın 3'ünde birinci olmayı başardı.

Türkiye Rallisi'nde Sebastian Ogier ise yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamazken, 19 yaşındaki genç pilot Kalle Rovanpera dördüncü olarak WRC'deki etkileyici performansını devam ettirdi. Toyota Gazoo Racing, bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonası’nda en yakın rakibiyle olan puan farkını 9’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Toyota Gazoo Racing, Türkiye Rallisi’nin ardından 8-11 Ekim tarihlerinde İtalya’da Sardunya Rallisi’nde mücadele edecek. Hızlı ve dar etaplarıyla ünlü yarışta Toyota yine zirveyi hedefleyecek.

Toyota Gazoo Racing, motorsporlarının başka bir kategorisi olan Dünya Dayanılıklılık Şampiyonası Le Mans 24 Saat yarışlarında ise üst üste üçüncü kez podyumun zirvesinde olmayı başardı.

TS050 Hybrid yarış aracı Circuit de la Sarthe Pisti’nde bir başka başarının başrolünde yer alırken, Toyota Gazoo Racing, 2019-2020 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda daha sezon bitmeden şampiyonluğa ulaşarak adını zirveye taşıdı.

Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley’in yarıştığı 8 numaralı TS050 Hybrid aracı 5 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti ve beş tur farkla yarışı kazandı. Aynı zamanda bu pilot kadrosu Dünya Şampiyonası’nda da liderliğe ulaştı. Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima üçüncü kez üst üste Le Mans’da kazanırken, 97 yıllık yarış tarihinde bunu başaran yedi pilotun arasına katıldılar. Brendon Hartley ise 2017’nin ardından bu yıl ikinci kez bu özel yarışın galibi unvanını aldı.

1000 HP’lik dört çeker sürüşe sahip Toyota TS050 Hybrid, Le Mans 24 Saat yarışında ortaya koyduğu performans ve verimlilikle de yeni standartları belirledi.

2012’de kullanılan ilk nesil LMP1 hibritlere göre yüzde 35 daha az yakıt tüketen TS050 Hybird, 1 turu ise 10 saniye daha hızlı şekilde tamamlayabiliyor.

TS050 Hybrid aynı zamanda dört kez üst üste pol ve üç galibiyetin yanında, en hızlı tur rekorunu da elinde bulunduruyor.

Toyota’nın dayanıklılık yarışlarındaki bu başarı ise Le Mans’da doğan GR Super Sport isimli hiper otomobil doğmasına ilham verdi. Bu araç ise, ilk kez yarış başlamadan önce herkese açık bir pistte turlayarak gösterildi.

Le Mans’da sezonun son yarışı 14 Kasım 2020 tarihinde Bahreyn’de gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.