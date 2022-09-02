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Toyota hafif ticari araç satışında rekora koşuyor

02.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Hilux, Proace City ve Proace City Cargo ticari ürün gamında ilk 8 ayda marka adına Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın Toyota Professional ürün gamı ticari araç kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Hilux, Proace City ve Proace City Cargo olmak üzere üç araçtan oluşan ticari ürün gamında ilk 8 ayda marka adına Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde 6 bin 373 adetlik hafif ticari araç satışına imza atan Toyota, ağustos ayında ise 6 bin 289 adet ticari araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlara göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla adet olarak yüzde 50’lik artış elde edildi. Bununla birlikte Toyota’nın hafif ticari araçlardaki pazar payı geçen yıla göre yüzde 2,2 puan artarak yüzde 6,1’e ulaştı.

İlk 8 ayda en çok tercih edilen hafif ticari Toyota modeli, sürüş konforunun yanı sıra efsanevi sağlamlığı, yüksek arazi ve taşıma kapasitesiyle öne çıkan Hilux pick-up oldu.

İlk 8 ayda 4 bin 346 müşteri Hilux modelini tercih etti. Bununla birlikte Ağustos ayında 711 adetlik satış elde eden Hilux, tüm zamanların en yüksek ikinci aylık satışına ulaştı. Hilux pick-up modelini ise, ilk 8 ayda 1.458 adet ile Proace City ve 485 adet ile Proace City Cargo izledi.

- "Toyota farkı" ticari araçlarda da hayatı kolaylaştırıyor

Toyota, sadece hafif ticari araçlarındaki kalitesiyle değil aynı zamanda sunduğu hizmetlerle de ticari araç müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Müşterilerine çok daha kapsamlı bir hizmet verecek şekilde kurulan Toyota Professional, profesyonel hizmetlerle Toyota farkını ticari araçlarda da yaşatıyor.

Toyota’nın ticari araçları, segmentinde tek olacak şekilde 5 yıl/150 bin 000 km boyunca Toyota Garanti Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede Toyota, yoğun bir şekilde kullanılan hafif ticari araçları da her zaman Toyota garantisi altında tutuyor. Aynı zamanda Toyota ticari araç kullanıcıları, periyodik bakımla birlikte 10 yıl 160 bin kilometreye kadar Garanti ON sistemiyle araç garantilerini uzatabiliyor.

Hafif ticari araç kullanıcıları, Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı alabiliyorlar. Hayatı kolaylaştıran Toyota Professional, online randevu ile kullanıcıların programlarını istedikleri gibi ayarlamalarına imkan tanıyor. Toyota Professional müşterilerine 2 gün içerisinde randevu garantisiyle öncelik tanınıyor ve işlerin hiçbir zaman aksamaması sağlanıyor.

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