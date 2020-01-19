Toyota, hibrit satışlarını yüzde 217 artırdı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Türkiye'de geçen yıl 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirerek, Türkiye satışları içindeki hibrit oranını bir önceki yıla göre yüzde 217 artırdı.

Toyota açıklamasına göre, hibrit teknolojisinin öncü markalarından şirketin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki hibrit satışlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Marka, 2019 yılında 10 bin 696 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirerek Türkiye satışları içindeki hibrit oranını bir önceki yıla kıyasla yüzde 217 artırdı. Bu sonuçla, Türkiye'de 2019 yılında satılan 11 bin 974 hibrit aracın yüzde 96’sı Toyota tarafından gerçekleştirilmiş oldu.

Marka ayrıca 2018 yılında gerçekleştirilen 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı ile tüm binek otomobil pazarı içerisinde yüzde 0,69 olan pazar payını da 2019 yılında yüzde 2,8'e çıkardı. Böylece Toyota, hibrit pazarındaki liderliğini korumaya devam etti.

- Toyota'nın hibrit modellerine en fazla ilgi İstanbul'dan

Toyota'nın hibrit modellerine en çok ilgiyi İstanbullular gösterdi. İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip otomobiller oldu. Corolla Hybrid en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında gelirken, bu modeli C-HR Hybrid izledi. Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid 2019 yılında toplamda 7 bin 595 satış adedine ulaştı. Bunu 2 bin 588 adetle yine Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid takip etti. Avrupa’da 9 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye'de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.