Toyota Hilux yenilendi

İSTANBUL(AA) - Toyota'nın 1968 yılından beri yollarda olan Hilux modeli yenilendi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Hilux, güncellenen donanımları, yolda ve arazide daha yüksek konforu ve genişleyen ürün gamı ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ürün gamının en üstünde yer alan yeni 'Invincible' versiyonu ise, özel tasarımı ve premium seviye donanımlarıyla arazideki efsanevi yeteneklerinden ödün vermeden, daha fazla yol konforu sağlıyor.

Yenilenen Hilux, Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Yenilenen Hilux, üç boyutlu ön panjur ile yeni tampon hatlarıyla tamamen yeniden tasarlandı. Böylece pick-up’ın yoldaki güçlü ve karizmatik duruşu daha fazla vurgulanırken, sağlam ve her yere gidebilen imajı daha da güçlendirildi.

Dikkat çeken yeni dış tasarım, yeniden tasarlanan ön ve arka LED aydınlatmalarla desteklenirken, gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant seçeneği eklendi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve her türlü sürüş koşulunda rahat kullanım sağlayan mekanik düğmelerin adapte edildiği yeni 8 inç bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Geliştirilmiş multimedya sistemi daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi.