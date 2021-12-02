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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üst düzey görev değişimi

02.12.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, görevini 1 Ocak itibarıyla Erdoğan Şahin'e devredecek

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, görevini 1 Ocak itibarıyla Erdoğan Şahin'e devredecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Toshihiko Kudo'nun Japonya'da yeni görev üstlenmesiyle, yerine Erdoğan Şahin gelecek.

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü'nden 1987'de mezun olan Şahin, Toyota kariyerine 1992'de yeni kurulmuş olan Toyotasa organizasyonunda kalite mühendisi olarak başladı. İki yıllık Toyota Japonya eğitimi sonrası, 1994'te Türkiye'de üretilen ilk Toyota modeli olan 7. nesil Corolla'nın üretim hazırlıklarını yapan ekipte yer aldı.

Sonraki yıllarda, üretilen tüm yeni modellerin devreye alınmasında aktif görev alan ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de farklı bölümlerde üst düzey sorumluluklar üstlenen Şahin, 2013'te 4 yıl sürecek Brüksel merkezli Toyota Avrupa Lojistik Direktörlüğü görevine atandı.

Sonrasında 2017'de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam eden ve 2020 Ağustos'ta atandığı Toyota Çekya Fabrikasında proje şef liderliği görevini halen yürüten Şahin, 1 Ocak'ta Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve CEO'su olarak yeni görevine başlayacak.

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