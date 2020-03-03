Toyota Plaza Aksoy’da Corolla Hatchback Lansmana Özel Fiyatlarla

Kayseri, Toyota Plaza Aksoy, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback’i satışa sunmaya başladı. Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak. Yeni Corolla Hatchback, 157.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Toyota’nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193.300 TL’den başlayan fiyatlar ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak.Kayseri, Toyota Plaza Aksoy’da lansmana özel bu fiyatlar mart ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Corolla Hatchback’den dinamik ve çekici hatlar

Yeni Corolla Hatchback, ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla birlikte Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği sportif sürüşü buluşturuyor. Yeni platformla birlikte önceki nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha alçak olan yeni Corolla Hatchback, bu sayede içerideki kullanım alanından ödün verilmeden daha çekici ve akıcı çizgileriyle dikkatleri üzerine topladı. Corolla Hatchback, 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

Toyota’nın Under Priority ve Keen Look tasarım dilinin evrimleşmiş halini kullanan CorollaHatchback, dinamik hatlarını LED farları ve entegre gündüz farlarıyla birleştiriyor. Modelin arka tasarımı da, ön bölüm gibi daha çekici hale getirildi. Daha kaslı arka bölüm ve çamurluklar aracın daha sportif görünmesini sağladı. Bagaj kapağının üzerinde yer alan tavan spoyleri ise, Corolla Hatchback’in sportif tasarımını daha ileriye taşıyor.