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Toyota resim yarışmasında hayallerdeki arabalar kağıda döküldü

05.07.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota resim yarışmasında hayallerdeki arabalar kağıda döküldü

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın her yıl düzenlediği "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen yarışmaya ilgi her geçen sene artarken, tüm çocuklar da yaratıcılıklarını eğlenceli bir şekilde ortaya koyma fırsatı elde etti.

Binlerce katılımcının yer aldığı yarışma 4 ayrı kategori üzerinden değerlendirildi. Çocuklara otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla düzenlenen yarışma, 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden binlerce çocuk hayallerindeki arabayı çizerek katıldı.

"Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" için gönderilen resimler, uzman jüri tarafından orijinallik ve yaratıcılık bakış açısıyla objektif olarak değerlendirildi. Katılım koşullarına uygun olan resimler Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı'nda, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Teymür Rzayev, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Burcu Pehlivan, Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Kurumsal İletişim ve Planlama Birim Yöneticisi Nergis Bekdemir'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren çocuklar hediyelere hak kazandı. Kazananlara, ödülleri ise Toyota tarafından takdim edilecek.

- Yarışmanın kazananları

Jürinin değerlendirmesinin ardından Toyota, "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" sonuçlarını da duyurdu. Dört kategoriye göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Özel Eğitimliler Kategorisi: "1'inci Yiğit Uçar: 'Renkli Arabalarım' konulu resim, 2'nci Onur Kılıç: 'Işık Arabası' konulu resim, 3'üncü Öznur Karabacak: 'Uğurlu Arabam' konulu resim, Jüri Özel Ödülü: Melek Göncüoğlu: 'İsimsiz' konulu resim"

8 Yaş Altı Kategorisi: "1'inci Ali Anmar Altundağ: 'İğne Tasarımlı Jet Araba' konulu resim, 2'nci Hera Kahvecioğlu: 'Minik Dünyamın Kocaman Arabası' konulu resim, 3'üncü Muhammed Fatih Kılıç: 'Karavanım' konulu resim, Jüri Özel Ödülü: Muhammet Yağız Hınıs: 'Hayvanlarla Bir Dolu Macera' konulu resim"

8-11 Yaş Kategorisi: "1'inci Dilara Karabacak: 'Yardımsever Toyota' konulu resim, 2'nci Beren Örs: 'Barışın Ve Sevginin Güvercin Arabası' konulu resim, 3'üncü Kerem Özberk: 'Çekirdek' konulu resim, Jüri Özel Ödülü: Elanur Doğan: 'Müzikli Araba' konulu resim"

12-15 Yaş Kategorisi: "1'inci Begüm Sarıtaş: 'Zihin Makinası' konulu resim, 2'nci Elis Yazıcı: 'Mucize Tohumlar' konulu resim, 3'üncü Tuğba Coşkun: 'Deniz Kuşu' konulu resim, Jüri Özel Ödülü: Ayşe Rana Uçar: 'Hayat Kuşu' konulu resim, Jüri Özel Ödülü: Begüm Sarıtaş: 'Doğasever Araçlar' konulu resim"

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