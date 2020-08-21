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Toyota ve Amazon'dan mobilite için iş birliği

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Toyota ve Amazon.com şirketleri, küresel işbirliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformunu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı - Bu anlaşmayla birlikte Toyota mühendisleri, sürücü, yolcu güvenliği ve konforu için Toyota’nın ağa bağlı araçlarının yeni nesil mobilite hizmetlerini geliştirecek

İSTANBUL (AA) - Toyota ve Amazon.com arasında yapılan anlaşma ile Toyota mühendisleri, sürücü, yolcu güvenliği ve konforu için Toyota’nın ağa bağlı araçlarının yeni nesil mobilite hizmetlerini geliştirecekler.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Amazon.com şirketleri, küresel işbirliklerini genişleterek, Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformunu daha da geliştirecek bir anlaşmaya imza attı.

Toyota’nın Mobilite Hizmet Platformu, Amazon Web Hizmetleri’nin global altyapısından yararlanırken aynı zamanda Amazon’un profesyonel servis deneyimini kullanacak. Böylelikle; Toyota’nın dünya çapında ağa bağlı filo operasyonlarının veri analizi ve geliştirme hizmetleri gerçekleştirilmiş olacak. Bu çalışma ile Toyota, ağa bağlı araçlardan veriler toplayabilecek ve bu veriler araç tasarımı ve gelişimi için kullanılacak.

Araç paylaşımı, sürüş paylaşımı, araç kiralama, servis bakım hatırlatması gibi yeni kurumsal/bireysel müşteri hizmetleri, sürücü davranışlarına göre belirlenen sigorta hizmetleri gibi uygulamalar da bu işbirliği ile gerçekleştirilebilecek.

Toyota ve Amazon arasındaki ortak çalışma, Toyota’nın ağa bağlı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite teknolojilerine doğru daha hızlı adımlar atmasını da sağlayacak. Toyota, bu anlaşmayla birlikte müşterilerin talep ettiği deneyim kalitesini sağlamada otomotiv endüstrisine liderlik etmeye devam edecek.

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