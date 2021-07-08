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Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

08.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota 400 milyon avro yatırım gerçekleştirerek 4'üncü nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross'un fabrikada aynı hatta üretilmesini sağladı

İSTANBUL (AA) - Toyota, tamamen yeni ve şehir tarzı SUV'u Yaris Cross'un üretimine Fransa'da, Valenciennes'deki fabrikasında başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Yaris Cross B- SUV'un üretimi için Toyota, 400 milyon avro yatırım gerçekleştirerek 4'üncü nesil Yaris ve tamamen yeni Yaris Cross'un fabrikada aynı hatta üretilmesini sağladı.

Güncellemelerle birlikte Toyota'nın Fransa'daki TMMF fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 300 bin araca çıktı. Yaris Cross üretimiyle birlikte Fransa'daki Toyota fabrikasında toplam çalışan sayısı ise yaklaşık 5 bine ulaştı.

B-SUV segmentinde bulunan Yaris Cross, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı ve geliştirildi. Toyota'nın 2025'te toplam satışlarda yüzde 90 seviyesinde elektrik motorlu araç satış planı kapsamında yeni Yaris Cross'un düşük CO2 emisyonlu hibrit versiyonunun da yoğun olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Toyota'nın GA-B platformu üzerine yapılan Yaris Cross, Avrupa’da TNGA mimarisiyle üretilen 8'inci model oldu. Üretimin başlaması, aynı zamanda Toyota'nın yerelleştirme stratejisinin ilerlemesinin ve üretim kapasitesini artırmasının da altını çiziyor. Yaris Cross modeli, Toyota'nın 2025'te Avrupa'da 1,5 milyon satış adedi planıyla büyüme hedefinin önemli bir parçası olacak.

- Elektrikli motorlar Polonya'da üretilecek

Toyota'nın Avrupa'da yerelleştirme vizyonu bu yıl daha da genişlerken Polonya fabrikası da hibrit şanzıman ve elektrikli motorların üretimine başladı. Toyota Yaris ve Yaris Cross için 1,5 litre TNGA benzinli ve tam hibrit güç üniteleri buradan karşılanacak.

Toyota aynı zamanda, 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris'in artan talebini karşılamak adına da Çekya'daki fabrikasında kapasiteyi artırmak ve tesisi modernleştirmek üzere de yatırımlar gerçekleştirdi.

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