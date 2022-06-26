Toyota, yıl sonuna kadar 1.000 Yaris Cross satışı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "2022'nin ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet 1.000 olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak." dedi.

Bozkurt, Toyota'nın zengin SUV geçmişini ve pratik otomobiller konusundaki deneyimini bir araya getiren Yaris Cross'un Türkiye'de satışa sunulmasına ilişkin İzmir'de düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yaris Cross modelinin, Türkiye'de önümüzdeki dönemin en iddialı modellerinden biri olacağını belirten Bozkurt, "Kendini kanıtlamış Toyota SUV ailesinin en yeni üyesi Yaris Cross'un kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olacağını düşünüyorum." dedi.

Tamamen yeni bir model olan Yaris Cross'un güçlü ve dinamik tasarımının, geniş iç hacmi ve fonksiyonel özellikleriyle farklı segmentlerden pay alabilecek potansiyele sahip olduğunu aktaran Bozkurt, "Tavan yüksekliği, diz mesafesi, sürüş konforu ve donanımlarıyla B segmenti bir araçta kolay bulamayacağınız standartları sunuyor. Günümüzde segmentlere yönelik kalıplar SUV dominasyonuyla kırılmaya başladı. Toyota'nın yeni SUV stratejisi kapsamında Cross ürün ailesinin ilk ürünü Yaris Cross ile SUV ürün gamı daha da güçleniyor." diye konuştu.

- "Yaris Cross'un 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz"

"Dünyada Yılın Şehir Otomobili" seçilen Yaris Cross'un segmentinde eşsiz bir konumda olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"2022'nin ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet 1.000 olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu aracın normal pazar şartlarında, araç bulunabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi SUV segmenti çok fazla büyümeye başladı. SUV segmenti içerisinde ise B-SUV yüzde 57'lik bir pay ile günümüzde en büyük SUV segmenti haline geldi. oldu. Bu açıdan Yaris Cross'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade edebiliriz."

Yakıt fiyatlarının ve çevre bilincinin arttığı bu dönemde hibritlere olan ilgiye işaret eden Bozkurt, "Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Şu anda çok ciddi oranda tüm modeller için herkes hibrit soruyor. Hibrit talebi artıyor. Çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Hibritlere talebin arttığı bu dönemde, Yaris Cross modelinde de satış hedefimiz yaklaşık yüzde 50 hibrit, yüzde 50 benzinli model satmak olacak." şeklinde konuştu.

- "Corolla Cross da sonbaharda geliyor"

Yaris Cross ile Toyota Cross ailesinin ilk ürününü tanıttıklarını belirten Bozkurt, "Toyota SUV ürün gamı anlamında önemli bir yere geldi. Yaris Cross, C-HR, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesi sunmaya başladık. Aynı zamanda sonbaharda, büyük bir merakla beklenen Corolla Cross'u da Türkiye'ye getirerek SUV ürün gamını daha da güçlendireceğiz." dedi.

- "Toyota Garanti ON ile servise giriş arttı"

Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın tüm modellerinde olduğu gibi Yaris Cross'un da sektörde öncü olan "Toyota Garanti ON" uygulaması kapsamında 10 yıla kadar garanti altında olduğunu belirterek, "Nisan ayında başlattığımız ‘Toyota Garanti ON’ uygulaması servis girişlerimizde önemli artışların yaşanmasını sağladı. Müşterilerin hiçbir ekstra ücret ödemeden sadece periyodik bakımla garanti uzattığı uygulamamıza yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen müşterilerimizin her geçen dönem artarak daha fazla servis girişi gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

B-SUV segmentinin iddialı yeni temsilcisi Yaris Cross, lansmana özel 667 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla Toyota plazalardaki yerini aldı. B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross Hybrid ise 702 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

