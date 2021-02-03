YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Toyota'nın finans kampanyası şubatta da devam ediyor

Toyota'nın finans kampanyası şubatta da devam ediyor

03.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den, C-HR Hybrid 2021 modeller de 346 bin 650 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2021 model tüm Corolla ve C-HR modelleri ile 2020 model tüm Corolla, C-HR, Corolla Hatchback ve Yaris modellerine Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile sahip olunabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bunun yanında 2020 model yılı Toyota RAV4 modeli de 200 bin TL 12 ay yüzde 0,99 finansman oranıyla satışa sunulacak.

Toyota'nın finans avantajlarıyla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor.

Avantajlı fiyatların şubat ayında da devam ettiği kampanyaya; Toyota Corolla 2020 benzinli modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 benzinli modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den başlayan fiyatlar ile, Yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 337 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak.

Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den, C-HR Hybrid 2021 modeller de 346 bin 650 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

Yeni Yaris 209 bin 200 TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Segmentine adını veren Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak.

Avantajlı fiyatların yanı sıra, yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleri ile Toyota’nın şubat kampanyasından yararlanmak isteyenler ile markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Eyüpsultan Beyaz Masa, 3 bin 491 talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Eyüpsultan Beyaz Masa, 3 bin 491 talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Ödem oluşumunun azaltılması, beslenmeyle yakından ilişkili

Ödem oluşumunun azaltılması, beslenmeyle yakından ilişkili

Ödem oluşumunun azaltılması, beslenmeyle yakından ilişkili

Ödem oluşumunun azaltılması, beslenmeyle yakından ilişkili

Özel eğitim merkezi, çocukların hayata tutunmasına destek oluyor

Özel eğitim merkezi, çocukların hayata tutunmasına destek oluyor

Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi

Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi

Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi

Goodyear Ventures, yatırım portföyüne Starship Technologies'i ekledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.