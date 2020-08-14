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Toyotasa ve Pamukova hastaneleri hizmet için gün sayıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 14.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni hastane binalarınca incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni hastane binalarınca incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Ferizli ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinin yeni binalarında hizmet vermeye başladığını dile getirerek, Toyotasa Acil Yardım ve Pamukova Hastanesi inşaatlarının da hızla devam ettiğini söyledi.
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Ferizli de yapımı tamamlanarak hizmete giren yeni hastane binasında incelemelerde bulundu. Ferizli ve çevresine hizmet verecek olan 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 26 yatak kapasiteli hastanede 11 polikliniğin hizmet verdiğini dile getiren Öğütlü, “Yeni hastanemiz Ferizli’de hizmete girdi. 8 yataklı acil servisimiz 24 saat hizmet veriyor. Hastanemizde tam donanımlı laboratuvar, modern ameliyathane ve doğum servisimiz bulunuyor. Eski hastanede yaşanan otopark sorunu da artık tarih oldu. Hastanemizde geniş bir otopark alanımız da mevcut” dedi.
Hastane Başhekimi Dr. Samet Kaymaz’dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Öğütlü, ilçe hastanelerine her zaman önem verdiklerini ve bu durumun korona virüs salgınında kendini gösterdiğini dile getirdi. Öğütlü, “Biz her zaman ilçe hastanelerimizin fiziki alan ve donanımın yanında bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik personel bakımından elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hareket ediyoruz. İlçe hastanelerimizin güçlü olması bu dönemde aldıkları yükle bir kez daha ortaya çıktı. Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz ve Ferizli Devlet Hastanemiz hizmete girdi. Pamukova ve Arifiye’de yapımı devam eden Toyotasa hastanelerimizin de bina çalışmaları hızla devam ediyor. Yakında onlarda hizmete hazır hale gelecek” diye konuştu.

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